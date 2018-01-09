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أوبرا وينفري تعتزم الترشح لانتخابات رئاسة أميركا 2020

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BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 07: In this handout photo provided by NBCUniversal, Oprah Winfrey accepts the 2018 Cecil B. DeMille Award speaks onstage during the 75th Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 7, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images)

أعلنت مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري اعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020.

وحصلت أوبرا وينفري، الأحد على جائزة “سيسيل بي دوميل”، ضمن إطار الدورة الـ 75 لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب لتصبح أول امرأة سمراء تفوز باللقب.

وتعد الجائزة إحدى جوائز الغولدن غلوب الفخرية التي تمنح لأصحاب المساهمات البارزة في صناعة الترفيه.

وفور تسلمها الجائزة ألقت وينفري خطابا ملهما وجهته للفتيات بشكل رئيسي، ويحمل رسالة لهن تؤكد أنه “يوجد يوم جديد في الأفق”.

يشار إلى أن مناسبة الغولدن غلوب أول حدث في مجال الترفيه الأميركي يقام بعد فضائح التحرش ضد المرأة، التي لاحقت عدداً من مشاهير هوليوود.

وسلط خطاب وينفري الضوء على التحرش الجنسي قائلة إنه أمر “تجاوز كل الثقافات والحدود الجغرافية والأعراق والأديان والسياسة وأماكن العمل”.

وأشادت بالتأثير الذي تركته السيدات اللائي تعرضن للتحرش بجرأتهن وعدم ترددهن عن الإفصاح عما تعرضن له من مواقف.

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