بعد أيام على ولادة طفله .. أوزجان دنيز يتلقى صدمة كبيرة بعد معرفته بعودة مرض السرطان لوالده

بعد أيام على ولادة طفله الأول من حبيبته فايزة أتاكان، تلقى الممثل التركي ​أوزجان دنيز ​صدمة كبيرة بعد معرفته بعودة مرض سرطان الأمعاء لوالده مرة أخرى، وذلك بعد تعافيه تماماً العام الماضي من سرطان الرئة والأمعاء.



وبحسب تقارير الصحافة التركية فإن دنيز قد نقل والده الأسبوع الماضي إلى نفس المستشفى التي وضعت بها زوجته ولدهما الأول، وأعرب عن مشاعره المزدوجة التي يعيشها حالياً بين سعادته بولادة إبنه وبين مرض والده الخطير.

وأضافت التقارير ان دنيز يمرّ بفترة صعبة جداً حيث يمضي أغلب أوقاته إلى جانب والده في المستشفى وعدم قدرته أيضاً على ترك زوجته بمفردها بعد ولادتها بأيام قليلة.