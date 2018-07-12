أول تعليق من شيري عادل بعد زواجها من الداعية معز مسعود

رغم حرص الممثلة شيرى عادل على تجاهل التعليقات المتعلقة بخبر زواجها من الداعية معز مسعود، قررت الرد على مباركة إحدى صديقاتها لها

ويبدو أن شيري قصدت تأكيد الأمر لمحبيها، لترد على صديقتها شاكرة إياها على التهنئة

كان معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل “السهام المارقة” قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما منذ فترة.

وجاء خبر إعلان زواج الداعية الإسلامي معز مسعود والممثلة شيري عادل مفاجئا لمتابعيهما.

المصدر: filflan.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

vetogate.com : شيري عادل.. من شائعة حب نجل «الزعيم» إلى الزوجة الثالثة لمعز مسعود