في اول تعليق لهما بعد عقد قرانهما، نشر كل من رجل الاعمال المصري أحمد ابوهشيمة والفنانة ياسمين صبري صورا لهما عبر حساباتهما على انستغرام.

فقد نشر كل من احمد ابو هشيمة وياسمين صبري صورتين لهما من عقد القران واكتفيا بالتعليق بتاريخ الامس مع قلبين: “17/4/2020 ”.

وكانت ياسمين صبري واحمد ابوهشيمة قد احتفلا مساء امس السبت بعقد قرانهما بحفل عائلي بسيط اقتصر على افراد العائلة.

وقد أصدر العروسان بيانا قالا فيه : “تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية”، وأضافا: “وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

وتابع أبو هشيمة وياسمين صبرى بيانهما: “إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع فى مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة”، مختتمين بالقول: “نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التى اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.