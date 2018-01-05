أول صور من شهر عسل شيماء هلالي وعريسها الأوروبي.. شاهد رومانسيتهما
شاركت الفنانة التونسية ونجمة برنامج “ستار أكاديمي”شيماء هلالي جمهورها، بمجموعة صور من شهر العسل مع عريسها الأوروبي، والذي يدعى “تميم”.
الفنانة التونسية نشرت لقطة ساحرة للمكان الذي يقضيان فيه شهر العسل، وهو مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
شيماء نشرت صورة أخرى ظهرت فيها في لقطة مفعمة بالرومانسية في حضن عريسها، والتي كشفت عن قوة الحب الذي يجمعهما.
وكانت شيماء هلالي قداحتفلت بزفافها بسرية تامة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، إلا أنها نشرت صورة من حفل زفافها، ظهرت فيها مع عريسها، وقد تألقت في الصورة بفستان زفاف أنيق، ووضعت تاج على رأسها منحها إطلالة ملكية، وتزينت بماكياج ترابي زادها جمالا.
التونسيات هادي هي فرصتهم يتزوجوا بالنصارة مادام الملحد الشايب نتاعهم حلل ليهم الزواج من النصراني..الله يستر الناس ما بقى عندها خوف من الله تحداو الله و صاروخ يحللو الي حرم الله ويعيشو في الحرام ويخلفو في الحرام اللهم لا شماتة
الاسم تميم احتمال يكون مسلم اوروبي والنصارى غير ملحدين ياغبي المسيحيين اهل كتاب ياجاهل
الحمارة الغبية نادية ماتعرف تقرأ أنا قلت الملحد الرءيس نتاع تونس وانت مالك يا غبية دمك محروق ؟ ويا جاهلة لو كان العريس مسلم يتزوج من أهل الكتاب لكن هده عروسة تونسية مسلمة والعريس نصراني وزواجها به حرام قطعا حتى يسلم إسلام صحيح فهمتي يا غبية؟