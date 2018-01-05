أول صور من شهر عسل شيماء هلالي وعريسها الأوروبي.. شاهد رومانسيتهما فن

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شاركت الفنانة التونسية ونجمة برنامج “ستار أكاديمي”شيماء هلالي جمهورها، بمجموعة صور من شهر العسل مع عريسها الأوروبي، والذي يدعى “تميم”.

الفنانة التونسية نشرت لقطة ساحرة للمكان الذي يقضيان فيه شهر العسل، وهو مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

شيماء نشرت صورة أخرى ظهرت فيها في لقطة مفعمة بالرومانسية في حضن عريسها، والتي كشفت عن قوة الحب الذي يجمعهما.

وكانت شيماء هلالي قداحتفلت بزفافها بسرية تامة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، إلا أنها نشرت صورة من حفل زفافها، ظهرت فيها مع عريسها، وقد تألقت في الصورة بفستان زفاف أنيق، ووضعت تاج على رأسها منحها إطلالة ملكية، وتزينت بماكياج ترابي زادها جمالا.