كشف الكاتب المصري محمد سليمان عبد المالك، عن أول ظهور للفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد طول غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار أحاديث حول أزمتها مع حبيبها النجم عمرو دياب.

وجاءت صورة دينا الشربيني، في هذا الظهور برفقة الكاتب عبد المالك والمخرج خالد مرعي، حيث عقدوا أولى جلسات العمل مع فريق مسلسلها الرمضاني الجديد “قصر النيل”، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

وشارك محمد سليمان الصور عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، لكنه سرعان ما قام بحذفها بعدما ترك تعليقًا قال فيه: “قصر النيل رمضان 2021 دينا الشربيني تأليف محمد سليمان عبدالمالك إخراج خالد مرعي.. يارب خير”.

وظهرت الشربيني بإطلالة جديدة عليها؛ إذ استغنت عن الشعر الطويل وظهرت بالشعر القصير، بينما ظهر النصف الأول من جسدها فقط؛ إذ التقطت الصورة بنفسها على طريقة السيلفي.

وكانت آخر الأنباء في شأن خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد أشارت إلى أنه وقع نتيجة حمل الأخيرة بطفلها الأول وهو ما رفضه الهضبة.

وأوضحت الأنباء أن دياب رفض حمل الشربيني؛ لأنه لم يعلن رسميا زواجهما إلا للمقربين والأهل والأصدقاء فقط من جهة، إضافة إلى أنه لا يود الإنجاب مجددًا، بعد أبنائه من زوجته الأولى شيرين رضا، والثانية زينة عاشور.

وزعمت المصادر كذلك أن دينا الشربيني بالفعل حامل ومختفية عن الأضواء الفترة هذه حتى لا يظهر عليها الأمر، ولم تشارك في المهرجانات التي افتتحت مؤخرًا على غرار القاهرة السينمائي، كذلك غيابها عن حفلات عمرو دياب الغنائية.