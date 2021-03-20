طرحت شركة “العدل جروب”، اليوم السبت، أول برومو دعائي لأحدث مسلسلات الفنانة المصرية، نيللي كريم “ضد الكسر”، المرتقب عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل لقاء الخميسي وتارا عماد ومحمد فراج ومصطفى درويش وتارا عماد وسينتيا خليفة ومن إنتاج جمال العدل وتأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

وبحسب تصريحاتها لموقع “إي تي بالعربي”، فقد كشفت نيللي كريم أنها تجسد في أحداث مسلسل “ضد الكسر” بلوغر أو “مدونة على الإنترنت”.

هذا وقد أعلن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عرض مسلسل “ضد الكسر” للنجم نيللى كريم حصريًا على قناة Cbc فى شهر رمضان المقبل.

وكانت نيللي كريم شاركت في سباق دراما رمضان العام الماضي بمسلسل “بـ100 وش”، مع آسر ياسين وعلا رشدي، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.