الصفحة الرئيسية فن أول ظهور واضح لابن سارة الودعاني.. شاهدوا هل يشبهها!

أول ظهور واضح لابن سارة الودعاني.. شاهدوا هل يشبهها!

بواسطة -
0 81

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لخبيرة الجمال سارة الودعاني برفقة طفلها.

وبدا الأخير فيه بملامح واضحة جداً فيما يحاول تقريب قدمه من فمه. وسمع صوت الأم وهي تدلله من خلال قرصه بوجنتيه والتلاعب بشعره.

ولفت الأنظار بالشبه الكبير بين ملامحه وملامحه والدته. وهو ما ركزت عليه معظم تعليقات المتابعين.

وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 89 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

وابدى الكثيرون إعجابهم بجمال الطفل وتمنوا له الصحة والسعادة. ويشار إلى أن الودعاني أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعد نشرها مقطع فيديو كشفت من خلاله شراءها سيارة فاخرة.

ورأى الكثير من المتابعين في ذلك استعراضاً للثراء ووصفها آخرون بحديثة النعمة وشنوا عليها هجوماً نارياً.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.