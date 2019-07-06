إبراهيم سعيد يغازل رانيا يوسف ورانيا ترد ب ” بلوك “

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” ظهرت فيها بإطلالة أثارت بها الجدل كعادتها .

حيث كانت ترتدي فستان أحمر قصير .. وعلقت رانيا على الصورة قائلة : ” أتمنى لكم ويك إند مليئة بالضحك والحب ” .

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة وجاءت بعض التعليقات التي هاجمت رانيا لنشرها صورها وهي ترتدي ملابس جريئة .. والبعض الآخر تحدث مجددا عن أزمة فستانها الشهير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2018 وسألوها عن ” البطانة ” .

وجاء لاعب كرة القدم المصري ” إبراهيم سعيد ” من ضمن التعليقات حيث اكتفى بوضع مجموعة من النقاط ك ” تعليق صامت ” .. كما علق كرد على أحد الأشخاص على تعليقه قائلا : ” بهزر والله وبعاكس في نفس ذات الوقت .. الجمال حلو برضه و بحب الثقة في النفس ” .

الأمر الذي أثار غضب رانيا يوسف لتقوم بعمل ” بلوك ” لإبراهيم سعيد على موقع تويتر .

ليأتي رد إبراهيم سعيد على ذلك معقبا في تغريدة قائلا : ” أحلى بلوك ” .

احلي بلوك 😂😂😂

🤙 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) July 4, 2019

كما ظهر اللاعب بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعرب فيه عن صدمته ومفاجئته بقيام رانيا يوسف بحظره قائلا : ” هيما اتصدم يعني أصحى الصبح ألقى معمولي بلوك .. هيما يتعمله بلوك يا جدعان .. أنا مصدوم عيب عيب ” .