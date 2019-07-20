إبنة أصالة تغني مع عمرو دياب بطريقة صادمة.. والأخير ينسي الجميع ذلك بتصرفه مع دينا الشربيني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب مع الفنانة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي.

وبدا انه تم تسجيل المقطع خلال إحياء دياب لإحدى حفلات الزفاف حيث وقفت الفنانة وابنتها إلى جانبه وتفاعلتا معه. وتوجه الى الفنانة دينا الشربيني الواقفة على مقربة منه محتضناً إياها أثناء الغناء.

وقامت شام بتسجيل فيديو من خلال هاتفها مقتربة من النجم وأبدى الكثيرون عدم إعجابهم بصوتها مشيرين إلى أنها لا تمتلك موهبة والدتها.

كذلك شاركته اصالة اداء إحدى الاغنيات وتخلل ذلك مواقف طريفة. وأحدث المقطع ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويشار إلى أن أصالة أعلنت في وقت سابق أن عمرو دياب برأيها هو الرقم واحد في الوطن العربي.

وقالت خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج “عايشة شو” الذي عرض على شاشة قناة “النهار”: “روحه حلوة ودمه خفيف وقعدته لطيفة وينبض حياة كأنه طفل عمره 16 سنة وعيونه بتلمع”.