الصفحة الرئيسية فن إبنة سيرين عبد النور ترسمها.. شاهدوا كيف كانت كانت ردة فعلها!

إبنة سيرين عبد النور ترسمها.. شاهدوا كيف كانت كانت ردة فعلها!

بواسطة -
0 18
cyrine daughter2

بالفيديو - شاهدوا عفوية سيرين عبد النور مع ابنتها في السرير!

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الممثلة ​سيرين عبد النور​ صوراً جديدة لرسمتين بقلم ابنتها تاليا، حيث رسمت “تاليا” في أول صورة والدها، وكتبت الى جانب ​الرسمة “هذا فريد، شعره بني وعيناه بنّيّتان”.

سيرين عبد النور علقت على رسمة تاليا الأولى بالتالي: “مثل كشاش العصافير طالع فريد”.

كما نشرت سيرين عبد النور صورة ثانية لرسمة أخرى لتاليا، وهذه المرة رسمت فيها والدتها وكتبت الى جانب الرسمة “هذه سيرين شعرها اسود وعيناها زرقاوان”، فعلّقت سيرين على الصورة ممازحة: “أما أنا قمر، مثل يلي حالشيني من شعراتي”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.