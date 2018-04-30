إبنة عمرو دياب تغني أمام منتج موسيقي عالمي..فهل تخطو أولى خطواتها العالمية؟

شاركت إبنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ (جنى) متابعيها مقطع فيديو وهي تغني أمام المنتج الموسيقي العالمي الشهر ​كوينسي جونز​.

وظهرت جنى في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تجلس في حديقة إلى جانب جونز وعلّقت على الصورة معربةً عن سعادتها الكبيرة ومدى حظوظها في الغناء أمام جونز.

وتفاعل معها متابعوها بشكل كبير، حيث تساءل البعض إن كان هناك من مشروع غنائي عالمي تحضر له برفقة جونز؟ وما السبب الذي جمعها به.

ويشار إلى أن جنى كانت قد دخلت عالم الغناء، حيث أطلقت سابقاً أغنية من كلماتها وألحانها والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “يوتيوب”.