خاضت نور إبنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ من زوجته السابقة الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ خاصية الأسئلة مع متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكان من بين الأسئلة التي تلقتها، سؤال عن الممثلة المصرية ​دينا الشربيني​ الحبيبة السابقة لوالدها، إذ قال لها أحدهم “هل تحبين دينا الشربيني؟”، لترد عليه قائلةً: “بالتأكيد، أحبها كثيرًا لأنها إنسانة رائعة وطيبة”.



ومن ناحية أخرى، كانت تعرضت نور سابقاً للتنمر بعد ان انتشرت صورة لها كانت هي نشرتها على صفحتها الخاصة.

وعلق البعض على انها لا تشبه والدها الوسيم ولا امها التي تعتبر من اجمل الممثلات.

تعليقات وانتقادات كثيرة وصلت لنور التي لم ترد وتركز على عملها ودراستها فهي شابة طموحة درست إدارة الأعمال، وتحمل شهادة في علم البيولوجي، تتكلم 3 لغات العربية والانكليزية والاسبانية غير أنها ملمة بلغة الإشارة وتعمل كمصممة أزياء.