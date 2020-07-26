تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور ” سارة فريد” إبنة الفنانة المصرية “فادية عبد الغني” والتى لفتت الأنظار بحجابها وبملامح وجه أعتبرها البعض صورة طبق الاصل من والدتها .

يُشار إلي أن الفنانة فادية عبد الغني كانت متزوجة من رجل الأعمال فريد عبد الغني والد إبنتها سارة، والذي اتُهم في قضية شيكات بدون رصيد، وتم سجنه ووقفت بجواره فادية في البداية ولم تتخلى عنه، ولكنه حاول توريطها في القضية وقال إنها كانت متواطئة معه، فما كان منها إلا أن طلبت الإنفصال عنه.

سارة فريد إبنة الفنانة فادية عبد الغني مع إبنتها

ومن بين تلك الصور التى تداولها النشطاء لإبنة الفنانة فادية عبد الغني، صورة التقطت اثناء حفل زفافها، وظهرت فيها ترتدي الحجاب ايضاً، وأثارت بتلك الصورة إعجاب الكثير من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وبإحتشامها، وطالب بعضهم من والدتها بأرتداء الحجاب اقتداءاً بإبنتها الشابة .

إبنة الفنانة فادية عبد الغني

وفي سياقٍ آخر، كشفت الفنانة فادية عبد الغني، إنها رفضت فرصة رائعة للتمثيل أمام الفنان أحمد زكي، في “فيلم معالي الوزير”، مشيرة إلى أن لها بعض المحظورات، لأنها ترفض الظهور بملابس معينة، قد تغضب أبنائها وتغضبها، حيث كان هناك مشهد أن ترتدى ملابس معينة، معلقة: “للأسبف الشديد لو كانوا شالوا المشهد دا كنت عملته”.

وأضافت خلال لقائها بـ “برنامج من مصر”، على فضائية “cbc”، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لو تم عرض أعمال مناسبة لها في السينما مع محظوراتها لقدمتها، مشيرة إلى أنها قدمت أفلام قليلة مقارنة بالمسلسلات والأعمال الدرامية.