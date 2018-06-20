إبنة ممثل مصري شهير تشن هجوماً عنيفاً على فناني مصر.. والسبب!

شنّت إبنة ممثل مصري شهير هجوماً عنيفاً على فناني مصر، منتقدةً عدم حضورهم عزاء الممثل المصري الراحل ماهر عصام رغم رسائل العزاء والحزن التي كتبوها وتوجها بها إليه.

فقد أعربت الممثلة ​إيمي طلعت زكريا​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن صدمتها وإستغرابها لغياب الكثير من الفنانين عن حضور عزاء صديقهم وزميلهم، مؤكدةً في الوقت نفسه أنه ليس هناك من أعذار تتعلق سواءاً بسفر بعضهم إلى روسيا لمتابعة كأس العالم أو التواجد خارج القاهرة بسبب عطلة عيد الفطر.

وكان ماهر عصام رحل عن عالمنا يوم 17 حزيران/يونيو إثر إصابته بنزيف حاد في المخ، أدخله في غيبوبة حتى فارق الحياة، وذلك بعد أن انفعل جراء مشاهدته لمباراة مصر وأوروجواي.

