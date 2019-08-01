إجراءات صارمة تتخذها نقابة الممثلين المصريين بحق مروجي شائعة وفاة عادل إمام

بعد كثرة الشائعات التي تناولت وفاة الممثل المصري ​عادل إمام​، وتجاوزها كل الحدود، إتخذت نقابة الممثلين المصريين إجراءات صارمة لمحاسبة مروجي هذه الشائعات، وبدأت مساراً قانونياً يشمل الإبلاغ عن كل المواقع والصحف التي ترويج لشائعة الوفاة، أو تنسب لأعضاء النقابة تصريحات غير صحيحة.

وتشمل عقوبة نشر أخبار كاذبة في مصر غرامات مالية كبرى وإغلاق مؤقت أو دائم للمواقع الصحفية الرسمية وتصل العقوبة إلى حبس مروج الشائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فرض غرامة مالية.

وبدوره هدد الممثل المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كل من نشر أخباراً كاذبة على لسانه تتعلق بالفنانين، مشيراً إلى أن بعضاً من الصحف والمواقع الفنية نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الممثل المصري عادل إمام.

وقال زكي إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع، التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلاً عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.

كما أكد زكي حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه والفنانين، مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام.