إحتفالاً بعيد ميلاد زوجته.. رامي عياش يكشف للمرة الأولى عن وجه إبنه فن

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عايد الفنان اللبناني ​رامي عياش​ زوجته مصممة الأزياء اللبنانية ​داليدا عياش​ لمناسبة عيد ميلادها بطريقة معبّرة طغى عليها الجو الرومنسي والعائلي.

وجاء ذلك من خلال نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما بإبنهما (أرام) وللمرّة الأولى كاشفاً عن وجهه بعد عام ونصف على ولادته تميّزت بالعفويّة والفرح وأرفقها برسالة توجه فيها إلى داليدا قائلاً:” داليدا أنت ملاك في حياتي. كلما نظرت إليك يشعر قلبي بالحب. أتمنى أن يشرق حبنا ليحمل لك عيد ميلاد رائعاً. كل عيد وأنت بخير حبي”.

وتفاعل متابعو عياش مع الصورة بشكل كبير، متمنين لهما حياة عائلية سعيدة برفقة إبنهما.

وبدورها نشرت داليدا عبر صفحتها الخاصة صورة واضحة لوجه إبنهما أرام، إحتفالاً منها بعيد ميلادها الـ28 كما أشارت في التعليق، مضيفةً أنها أرادت مشاركة فرحتها في عيدها هذا مع جمهورها بصورة لأعظم نعمة متمنيةً للجميع عيد ميلاد مجيد.