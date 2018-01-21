إد شيران يعلن خطبته من صديقة طفولته شيري سيبورن

أعلن النجم البريطاني الشهير إد شيران خطبته لحبيبته الحسناء شيري سيبورن من خلال صورة جديدة نشرها على حسابه على إنستجرام.

وعلق “شيران” البالغ من العمر 26 عامًا على الصورة قائلًا: “أحضرت لنفسي خطيبة جديدة قبل العام الجديد، نحن سعداء للغاية، واقعين في الحب، وقططنا تأقلمت على بعضهما بشكل جيد”.

وكان “شيران” قد صرح منذ فترة أن حبيبته “شيري” هي من ساعدته في خسارة وزنه الزائد، وأنها كانت سببا كبيرا في تدعيمه، ووضعت له برنامجا تدريبيا ليسير عليه ويتخلص من وزنه الزائد.

يذكر أن شيري سيبورن وإد شيران صديقان منذ الطفولة وبدأوا علاقتهم العاطفية في الـ 2015.