كشفت مواقع فنية سورية عن إصابة الممثل أحمد رافع (1974) بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى الاسد الجامعي لتلقي العلاج.

ولفتت تلك المواقع، إلى أن النجم السوري من أصل فلسطيني، أجرى الفحوصات اللازمة التي أكدت إصابته بالفيروس، مشيرة إلى أن وضعه الصحي ليس خطيراً ويتماثل للشفاء حالياً.

يذكر أن رافع يعتبر ثالث فنان سوري يصاب بفيروس كورونا بعد الممثلة هناء نصور والمغنية همسة منيف، وكلاهما شفي تماماً.

وكان رافع قد أطل في مسلسل «وردة شامية» (تأليف مروان قاووق وإخراج تامر إسحاق) قبل ثلاثة أعوام تقريباً إلى جانب شكران مرتجى وسلاف معمار. وكما له حضور قوي في مسلسل «باب الحارة».

وكان أحمد رافع قد فقد إبنه الممثل الشاب محمد (1982) في الحرب السورية عام 2012 الذي لمع نجمه أيضاً في «باب الحارة». وشكّل فقدان الممثل الشاب حالة صدمة في الشارع الفني.