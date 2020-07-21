تعرضت ” نسرين ” الشقيقة الكبرى للفنانة المصرية ” زينة ” إلى نزيف حاد في المخ الأمر الذي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات جراحة المخ والأعصاب بمدينة السادس من أكتوبر .

حيث تخضع حاليا لمتابعة الأطباء في العناية المركزة التي قد تستمر فيها إلى نحو عشرة أيام تحت الملاحظة .

وكشفت الفنانة زينة عن تفاصيل مرض شقيقتها وقالت إنها شعرت بآلام حادة في الرأس بشكل مفاجئ أثناء تواجدها بمدينة العلمين .

وأسرعت إلى أحد المراكز الطبية هناك لإجراء فحوصات طبية بسرعة للوقوف على سبب تلك الآلام التي عانت منها بشكل مفاجئ وبعد إجراء الفحوصات تأكد وجود نزيف في المخ .. وبمجرد معرفتنا بالأمر أسرعت شقيقتي بالعودة إلى القاهرة .

وتتواجد زينة حاليا داخل المستشفى الموجودة به شقيقتها للبقاء بجانبها أملا في شفائها بأسرع وقت .