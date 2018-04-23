إصابة فيفي عبده تمنعها من العودة إلى الرقص الشرقي!

كانت الفنانة فيفي عبده قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صورة أعلنت من خلالها عن عودتها للرقص الشرقي من خلال حفل كان سيقام اليوم ضمن مهرجان “صجات”.

وبحسب موقع “سيدتي” اتفقت الفنانة على العرض منذ عدة أشهر وحصلت على أجر بسيط لكنها اشترطت أن تكون دعاية الحفل بالشكل الذي يليق بعودتها.

إلا أن فيفي نشرت منذ قليل صورة أخرى أعلنت من خلاله عن إلغاء حفلها حيث أنها أصيبت أثناء التصوير وقالت فيفي :”أنا أسفة لجمهوري اللي حاجزين النهارده. والصحافة والقنوات اللي كانوا جايين وان شاء الله نتقابل في ختام مهرجان صجات”.