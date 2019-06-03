إطلاق اسم الفنان طلال مداح على مسرح ” المفتاحة “

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير ” بدر بن عبد الله بن فرحان ” إطلاق اسم الفنان الراحل طلال مداح على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في أبها بقرية المفتاحة تكريما لمسيرته الفنية .

وهو المسرح الذي توفى عليه خلال غنائه بشكل مفاجئ عام 2000 .

طلال مداح هو واحدا من أهم الفنانين في تاريخ الأغنية السعودية والثقافة العربية في القرن ال 20 ولقب بألقاب عديدة مثل : ” الحنجرة الذهبية ، صوت الأرض ، قيثارة الشرق ، فارس الأغنية السعودية ، فيلسوف النغم الأصيل ” ..

كما أطلق عليه الفنان محمد عبده لقب ” أستاذ الجميع ” .

ويعد مسرح المفتاحة من أكبر المسارح في السعودية حيث يحتوي على 3500 مقعد وأصبح واجهة إبداعية وثقافية بارزة في المملكة .

ويأتي ذلك في إطار عمل الوزارة على تطوير القرية واستثمارها سياحيا .