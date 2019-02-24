إطلاق برومو المسلسل الشامي “سلاسل دهب” المنتظر في رمضان 2019

أطلقت شركة ” غولدن لاين ” البرومو الترويجي لمسلسل البيئة الشامية ” سلاسل دهب ” للكاتب سيف رضا حامد و المخرج إياد نحاس المنتظر عرضه في الموسم الدرامي المقبل في رمضان 2019.

مسلسل ” سلاسل دهب” بطولة مجموعة من نجوم الدراما السورية منهم بسام كوسا و كاريس بشار و شكران مرتجى وجيني اسبر و ديمة بياعة وسامر إسماعيل و سعد مينة ومها المصري و سحر فوزي و عبد الهادي الصباغ وآخرون.

ويبدو من مقتطفات العمل أن المشاهد سيكون على موعد مع إثارة و تشويق وصراعات كبيرة في المسلسل الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك المقبل.

و تدور أحداث العمل في الحارات القديمة في تحدّ يمكن وصفه بـ”الرجالي النسائي” ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ”زير نساء”، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيظهرن المرأة في قالب غير نمطي في هذا النوع من الأعمال، إذ يبرزن مكانة المرأة وتحكمها في قرارها، وإقدامها على التجارة مثلاً، من دون الاكتفاء بالركون الى داخل جدران منزلها.