إطلالات دنيا بطمة الصيفية تعرضها للانتقاد.. شاهدوا هل هي سيئة ام على الموضة؟

تتعرض الفنانة دنيا بطمة للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية اخيراً بسبب اطلالاتها الصيفية التي تحرص على اختيارها خلال عطلتها وتشاركها مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق انستغرام.



واختارت النجمة المغربية لعطلتها الألوان الفاتحة بفساتين قصيرة واخرى طويلة مع شراشيب او بدونه، وحاولت تنسيق ملابسها مع الاكسسوارات من احذية وحقائب لتبرز أنوثتها.



شازكت بطمة صورها اخيراً بفستان يشبه “الكاش مايوه” احمر اللون مع شراشيب سوداء، ونسقت معه صابو اسود خفيف مع حقيبة وقبعة من القش. ورغم ان ملابسها متناسقة الا انها لم تسلم من بعض المنتقدين الذين لم تعجبهم اطلالتها، لافتين الى انها سيئة.

وهذه ليست الاطلالة الوحيدة التي تعرضت فيها بطمةللانتقاد، بل سبق وارتدت فستاناً اصفر قصير مع شراشيب حمراء، وصف بأنه طفولي ولا يتناسب مع شكل جسمها.

وسبق ان ارتدت بطمة خلال عطلتها في المغرب، مايوه ومعه “كاش” طويل من اللونين البرتقالي والبنفسجي، ولفتت الانظار بجرأتها في اختيار الالوان الصيفية، والاكسسوارات الجميلة من أهم الماركات العالمية.