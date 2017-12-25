إعلامية شهيرة تشنّ هجوماً كاسحاً على شيرين رضا بسبب الآذان… شتم وفضيحة وإهانة فن

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ردّت الإعلامية المصرية آيات عرابي على ما قالته الفنانة شيرين رضا عن صوت الآذان وأثار جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عبر حسابها على “فايسبوك”: “بنت الرقاص شيرين رضا التي وصفت الآذان بالجعير وبأنه يضايق السياح سبق أن ضُبطت في 2007 في فندق سميراميس وهي بقميص النوم في غرفة رجل أعمال عربي وتمّ القبض عليها لمدة 5 ساعات”.

ويشار إلى أن كلام شيرين الذي سبب لها الكثير من الانتقادات جاء خلال استضافتها ضمن برنامج “أنا وأنا” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على شاشة قناة “أون إي”.

واكتفت الفنانة بنشر صورة مركبة لها عبر حسابها على “إنستغرام” وكتبت: “من مقابلتي في برنامج أنا وأنا”.