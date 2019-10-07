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إلغاء حفل عبدالمجيد عبد الله في موسم الرياض… والسبب؟

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عبدالمجيد عبدالله

عبدالمجيد عبدالله

ألغيت الليلة المخصص لإحيائها الفنان عبد المجيد عبدالله في موسم الرياض تحت اسم “مجيديات” بسبب الحالة الصحية التي يمر بها منذ فترة.

وغرد عدد من الفنانين من زملاء عبدالله متفاعلين مع خبر غيابه وقال راشد الماجد عبر حسابه في تويتر “ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملح الساحة الفنية” ليرد عليه عبدالمجيد “يسلمك ربي يا بو طلال وموفق في الموسم الجاي تنورنا وتسعدنا”.

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