إلغاء حفل فارس كرم في قطر… بسبب “ظروف غير متوقعة”! فن

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ألغت إدارة فندق “سانت ريجس” حفل #فارس_كرم الذي كان مقرراً في رأس السنة في قطر، ما دفع إلى تساؤلات مباشرة عن علاقة الإعلان الذي تضمن سعر التذاكر مع مشروبات كحولية بقرار الإلغاء، فهل كانت الكحول السبب؟

وجاء في إعلان إدارة الفندق عبر “تويتر”: “نودّ إعلامكم أنه ومن المؤسف وبسبب ظروف غير متوقعة، تم إلغاء احتفال رأس السنة الجديدة مع فارس كرم. سيتم رد رسوم التذاكر لجميع الضيوف. كما يرجى العلم بجاهزية الفندق على تقديم عدد من الخيارات الأخرى للترحيب بعام ٢٠١٨”.

يذكر أنّ الإعلان الذي انتشر أخيراً عن إحياء كرم حفلة رأس السنة في الدوحة أثار التساؤلات بعد تضمنه تفاصيل عن سعر التذاكر مع مشروبات كحولية، نُشر في صحيفة “الشرق” القطرية التي عادت واعتذرت عن نشره، مشيرة إلى حصول “خطأ غير مقصود”.