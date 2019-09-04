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إلقاء القبض على بوسي بسبب شيكات من دون رصيد

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bosy022

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ​الفنانة المصرية بوسي​ في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق ​فطين سعيد​.
القضايا والأحكام النهائية التى صدرت ضد بوسي، بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات من دون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها بإتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغاً مالياً نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.

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