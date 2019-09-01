إلهام الفضالة تنشر صورة لها قبل عملية تجميل وتعترف بندمها على إجرائها

نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” اعترفت فيه عن ندمها لإجراء عملية تجميل في وجهها .

وظهرت الفضالة خلال مقطع الفيديو وهي تشرح للجمهور إنها قامت بإجراء عملية تجميل استخدمت من خلالها تقنية تسمى ” تكساس ” والتي أصابت وجهها بترهلات .

وأشارت إلى أنها كانت أجمل بكثير من الوقت الحالي قبل أن تقوم بعملية نحت وجهها من الجانبين .

وأظهرت صورة لها خلال مقطع الفيديو لشكلها قبل إجراء تلك العملية لكي توضح الفرق بين حينها والوقت الحالي وإنها كانت تفضل هذا الشكل قبل إجراء تلك العملية التى ندمت على القيام بها .

وقالت : ” الحين أبي حنكي يرجع ما اعرف كيف .. فيلر ما في بس صار ترهل .. والله بوريكم صورتي عشان شوفوا حنكي قبل كان حلو وايد .. ما أدري ليه سويت تكساس والله تحسفت على حنكي كتر شعر راسي ” .