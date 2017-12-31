إلهام شاهين ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستان “الكلاب”… فيديو

إلهام شاهين ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستان “الكلاب”… فيديو فن

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علقت الممثلة إلهام شاهين على الانتقادات التي طالتها بسبب فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في سبتمبر 2017.

وقالت إلهام شاهين: “فستاني الذي ارتديته مرسوم عليه كلاب طاله الكثير من الانتقادات، وهو يعجبني كثيرا، وكنت أرغب في شراء آخر من نفس دار الأزياء Dolce & Gabana مرسوم عليه قطط، ولكني لم أجد مقاسي، فاخترت الكلاب”، وذلك عبر حلقتها في برنامج “أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبلكس”.

ووصل سعر الفستان إلى 4395 دولار أي 77637 جنيها مصريا (سعر الدولار اليوم 17.6 جنيها).

وأكدت إلهام شاهين أنها لا تجد مانعا في شراء حقائب تقليد وليست أصلية، وهي بالفعل تمتلك عددا منها، وترتديها ولا تبالي بذلك طالما شكلها يعجبها.

وخلال الحوار، وعدت إلهام شاهين جمهورها أنها ستبتعد عن السياسة في 2018، وتتفرغ للفن، على أن تبدأ تصوير أحدث أفلامها “أهل العيب” من تأليف تامر حبيب.