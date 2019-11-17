الصفحة الرئيسية فن إلهام شاهين تكشف عن موقفا ندمت عليه تجاه هيثم أحمد زكي

إلهام شاهين تكشف عن موقفا ندمت عليه تجاه هيثم أحمد زكي

بواسطة -
0 82

كشفت إلهام شاهين في تصريحات صحفية لها عن حزنها الشديد بوفاة الفنان الشاب ” هيثم أحمد زكي ” والذي جاء رحيله كصدمة للجميع وخاصة الوسط الفني المصري .

ووصفت إلهام شاهين هذا الأمر بالموجع لوفاته ولم يكن أحدا بجانبه حينها لمساعدته أو الذهاب به إلى المستشفى عند شعوره بالتعب .

وقالت إلهام شاهين : ” عندما سألت أحد الأطباء المقربين لى قال لى إنها أعراض ذبحة ولا يجوز معه حقن مسكنة لأنها تتسبب فى مضاعفات وتدهور الحالة سريعا وكان من الضرورى الذهاب الى المستشفى ” .

وتحدثت إلهام شاهين حول شعورها بالندم تجاه هيثم زكي بسبب موقف تعرضا له بعد آخر موقف جمع بينهما عندما تواصلت معه أثناء تصوير فيلم ” يوم للستات ” وعرض عليه تقديم دور أحد الشباب في الفيلم ولكن انقطعت الاتصالات بينهما فعندما حان موعد التصوير اتصلت به ولكنه لم يرد فكان عليها البدء في العمل فقامت باستبداله بممثل آخر .

وعلقت الفنانة على ذلك قائلة : ” ضميري بيأنبني ناحيته أوي .. يمكن لو كنت دورت عليه أو انتظرت شوية لحد ما ألاقيه لأن كان عاجبه الدور وكنت أتمنى يشاركني في الفيلم ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.