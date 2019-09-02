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إليسا بإطلالة محتشمة على البحر!

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اليسا

اليسا

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام اطلت فيها من على شاطىء البحر.

وعلقت اليسا على الصورة التي ظهرت فيها بإطلالة محتشمة قائلة: “مرحبا من العالم الاخر”.

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hello from the other side ❤

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وعلى الرغم من اطلالتها المحتشمة، فلم تسلم اليسا من الانتقادات حيث علق احدهم: “مش فاهمة في البحر لباس مستور وفي الحفلات صدرك طالع برا اه التناقض دا” فيما قال اخر: “نازلة البحر بالفستان .. انتي من الفلاحيين يا اليسا 😂”

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