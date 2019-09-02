إليسا بإطلالة محتشمة على البحر!

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام اطلت فيها من على شاطىء البحر.
وعلقت اليسا على الصورة التي ظهرت فيها بإطلالة محتشمة قائلة: “مرحبا من العالم الاخر”.
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وعلى الرغم من اطلالتها المحتشمة، فلم تسلم اليسا من الانتقادات حيث علق احدهم: “مش فاهمة في البحر لباس مستور وفي الحفلات صدرك طالع برا اه التناقض دا” فيما قال اخر: “نازلة البحر بالفستان .. انتي من الفلاحيين يا اليسا 😂”