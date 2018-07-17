إليسا بعد نجاح أغنية ” كرهنى”: مبسوطة إنكوا حبيتوها

طرحت الفنانة اليسا أغنية “كرهني” من ألبومها الجديد، وقوبلت الأغنية بردود فعل واسعة وعبر محبوها عن إعجابهم الشديد بها

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: ” مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدنيا إنو هلقد حبيتو كرهني الاغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي انو وصلتكن بها السرعة”

مش عم بستوعب شو عم بيصير ومبسوطة قد الدني إنو هلقد حبيتو #كرهني. هالغنية بتعنيلي كتير وما بتتخيلو فرحتي إنو وصلتكن بهالسرعة i love uuuuu — Elissa (@elissakh) July 17, 2018

المصدر: youm7.com

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