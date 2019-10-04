إليسا بيدٍ مُتورّمة بجلسةِ تصويرٍ خاصة.. هل خضعت لعملية جراحية أخرى؟

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورةً جديدةً لها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام من جلسةِ تصويرٍ خاصة تقوم بها.

وعلى الرغم من أناقة إليسا الواضحة في تلك الصورة إلا أنَّ أمرًا آخر أثار انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاء تركيزهم جميعًا على انتفاخ وتورم يدها اليمنى، رغم خضوعها لعمليةٍ جراحيةٍ بها قبل فترة.

وشاركت إليسا متابعيها الصورة العفوية بعد عودتها من رحلة الاستجمام التي قضتها في مدينة بودروم التركية وزيارتها العاجلة للسعودية، وظهرت بها وهي ترتدي جاكيتًا من الجلد باللون البني ليبدأ الجمهور سريعًا بالتعليق على حالة يدها وسؤالها عما تعانيه.

وأشار بعضهم إلى أنَّ الامر له علاقةٌ بما تناقتله الصحف قبلاً بأنَّ إليسا ظهرت في السعودية وهي تلف يدها بضمادٍ وأنَّ للأمرٍ علاقةً بخضوعها لعمليةٍ للمرةِ الثانية بسبب احتباس المياه في جسدها نتيجة تضرر الغدد في جسمها بعد العلاج الكيماوي الذي خضعت له لتتعافى من سرطان الثدي.يُذكر أنَّ النجمة البنانية خضعت في شهر فبراير الماضي لعمليةٍ جراحيةٍ في يدها وأُجريت لها في بروكسل للسبب ذاته.