إليسا تثير الجدل بسبب تورّم في يدها

تطل الفنانة اللبنانية ​إليسا​ في صورة جديدة نشرها المنتج ​يوسف حرب​، جمعته بها في المكسيك وهو المكان الذي أحيت فيه حفلاً يوم الأحد غنت فيه برفقة الفنان السوري ناصيف زيتون أغنية “كرمالك”.

والملفت في الصورة أن يد إليسا بدت منتفخة بسبب العملية الجراحية التي خضعت لها في يدها اليمنى بهدف التخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجتمع بها إليسا وناصيف، إذ سبق خلال هذا العام وتحديداً ضمن حفلات أعياد بيروت، حضور إليسا لحفل ناصيف والأمر الذي بادرها إياه وهو وحضر حفلها، والذي أيضاً شهد صعوده إلى المسرح وغنائهما معاً.