شاهدوا.. إليسا ترد بطريقتها بعد إستبعادها عن “ذا فويس”

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعتها لصفحات “ذو فويس” الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إستبعادها عن لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج.
اللجنة الجديدة لبرنامج الهواة “ذو فويس كيدز” مؤلفة من راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي، واستثنت منها إليسا، بعد أن كانت ركيزة من ركائزها.
يذكر أن إليسا ليست المستبعدة الوحيدة من اللجنة، فالفنان اللبناني عاصي الحلاني، كان أيضاً على لائحة المستبعدين، والقرار جاء مفاجئ، وقبل إنطلاق البرنامج على الشاشات العربية، بفترة وجيزة.
البرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض في موسم الشتاء المقبل.