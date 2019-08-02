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شاهدوا.. إليسا ترد بطريقتها بعد إستبعادها عن “ذا فويس”

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ألغت الفنانة اللبنانية ​إليسا​، متابعتها لصفحات “​ذو فويس​” الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إستبعادها عن لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج.
اللجنة الجديدة لبرنامج الهواة “ذو فويس كيدز” مؤلفة من ​راغب علامة​ و​أحلام​ و​سميرة سعيد​ و​محمد حماقي​، واستثنت منها إليسا، بعد أن كانت ركيزة من ركائزها.

يذكر أن إليسا ليست المستبعدة الوحيدة من اللجنة، فالفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، كان أيضاً على لائحة المستبعدين، والقرار جاء مفاجئ، وقبل إنطلاق البرنامج على الشاشات العربية، بفترة وجيزة.

البرنامج من تقديم ​ياسر السقاف​، و​ناردين فرج​، وإخراج ​جنان منضور​، وسيعرض في موسم الشتاء المقبل.

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