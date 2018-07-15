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إليسا ترد على اتهامها بسرقة لحن في أغنيتها الجديدة: «إنتوا بتقووني»

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ردت النجمة اللبنانية إليسا على اتهامها بسرقة لحن في أغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بيحبوني”، من أغنية للفنانة يارا، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر
وكتبت اليسا قائلة: “الى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى “.

المصدر: vetogate.com

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