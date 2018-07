إليسا ترد على اتهامها بسرقة لحن في أغنيتها الجديدة: «إنتوا بتقووني»

ردت النجمة اللبنانية إليسا على اتهامها بسرقة لحن في أغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بيحبوني”، من أغنية للفنانة يارا، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر

وكتبت اليسا قائلة: “الى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى “.

الى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى 😂 this is what chadi nour just send me now , 🤣🤣🤣Chadi noor is the writer of #الى_كل_اللي_بيحبوني agree guys??? I doooo

— Elissa (@elissakh) July 15, 2018