إليسا تشعل المعركة الإنتخابية.. ومن هو مرشحها المفضل!

دخلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على خط المعركة الإنتخابية النيابية التي من المقرر أن تجرى نهار الأحد المقبل، حيث اعلنت تأييدها لمرشح القوات اللبنانية في دائرة بعلبك-الهرمل أنطوان حبشي، حيث اشارت الى ان نهار الأحد المقبل نهار تاريخي ومصيري للبنان ولبلدتها دير الأحمر، وكتبت إليسا التالي:



“هالأحد تاريخي ومصيري للبنان ولمنطقتي دير الأحمر. هالأحد رح نصوّت لأول مرة لأرضنا، لكرامتنا، ولخيرة شبابنا. صار بدا ناس أوادم متل أنطوان حبشي”.

يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا تطل على جمهورها كل نهار سبت بحلقات برنامج “ذا فويس” الذي تشارك في لجنة تحكيمه الى جانب أحلام ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.