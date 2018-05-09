إليسا تطرح “عشت وشفت” شارة مسلسل “​ضد مجهول​”

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية “عشت وشفت” وهي شارة المسلسل المصري “​ضد مجهول​”، وذلك على احد التطبيقات الغنائية.

وتقول الأغنية:

‏أنا عشت وشفت الجبروت… الرحمة يا اهل الله…

‏الناس مستهونة بالموت ويا رب صبرنا…

وكانت ​اليسا​ قد اعلنت مؤخرا انها ستغني شارة هذا العمل، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



الجدير ذكره أن مسلسل “ضد مجهول” سيخوض السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة ​غادة عبد الرازق​، و​روجينا​، و​حنان مطاوع​، ودياب، وأحمد سعيد عبد الغني، وفراس سعيد، و​رانيا منصور​، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، ويدور المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسا على عقب.