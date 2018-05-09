إليسا تطرح “عشت وشفت” شارة مسلسل “​ضد مجهول​”

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية “عشت وشفت” وهي شارة المسلسل المصري “ضد مجهول”، وذلك على احد التطبيقات الغنائية.
وتقول الأغنية:
أنا عشت وشفت الجبروت… الرحمة يا اهل الله…
الناس مستهونة بالموت ويا رب صبرنا…
وكانت اليسا قد اعلنت مؤخرا انها ستغني شارة هذا العمل، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره أن مسلسل “ضد مجهول” سيخوض السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، وروجينا، وحنان مطاوع، ودياب، وأحمد سعيد عبد الغني، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، ويدور المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسا على عقب.