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إليسا تطرح كوبليه من أغنيتها الجديدة «كرهني» (فيديو)

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إليسا ترد على اتهامها بسرقة لحن في أغنيتها الجديدة: «إنتوا بتقووني»طرحت منذ قليل، النجمة إليسا، عبر موقع «إنستجرام»، كوبيله من أغنية «كرهني»، من ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني»، والذي من المقرر أن تطرحه بالأسواق خلال الفترة المقبلة
وكانت النجمة اللبنانية، قد طرحت منذ أيام أغنية الألبوم، «إلى كل اللي بيحبوني»، عبر موقع أنغامي، والتي تمكنت من الوصول لأكثر من 500 ألف مستمع، عبر التطبيق

#krahni is out now on @anghami @audiorotana #elissa @ckpro

A post shared by Elissa (@elissazkh) on

 

المصدر: vetogate.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : اليسا تطرح اغنيتها الجديدة “كرهني”

 

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