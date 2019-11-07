إليسا تطلب المساعدة في الوصول لشخص من ذوي “الإحتياجات الخاصة”

أعربت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن تضامنها مع شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة وتأثرها به، كانت له كلمة مؤثرة على التلفزيون من ساحة رياض الصلح، أشار فيها إلى توقيفه عن العمل، مضيفاً أنه يعمل في “القمامة” منذ 12 عامًا ومصنّف على أنه عامل نفايات ضمن نطاق بلديتي سن الفيل والدكوانة، موضحًا أنه تم إيقافه عن العمل منذ 6 أشهر.

ونشرت إليسا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة الشاب وعلّقت :”إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة. الزبالة اللي حكي عنها أشرف من مل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل”.

إذا حدا قادر يوصل لهالشخص بتمنى يتواصل معنا بأيا طريقة. الزبالة اللي حكي عنها أشرف من مل الطبقة الملزقة عا كراسيها ونحنا بدنا نكون التغيير بالقول والفعل pic.twitter.com/71ZExoocaj — Elissa (@elissakh) November 6, 2019