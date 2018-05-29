إليسا تعتذر.. والسبب؟

اعتذرت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ من متابعيها بسبب غيابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انشغالها بتحضيرات ألبومها المرتقب.

ونشرت اليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل: “مرحبا أصدقائي، أعتذر لأنّني كنت أحضر وأغيب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يعود بسبب انشغالي على ألبومي من أجل الانتهاء منه في الوقت المحدد لإطلاقه، ألستم متشوّقين؟”