إليسا تعتذر.. والسبب؟

اعتذرت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ من متابعيها بسبب غيابها بشكل متكرر في الآونة الأخيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انشغالها بتحضيرات ألبومها المرتقب.

ونشرت اليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل: “مرحبا أصدقائي، أعتذر لأنّني كنت أحضر وأغيب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يعود بسبب انشغالي على ألبومي من أجل الانتهاء منه في الوقت المحدد لإطلاقه، ألستم متشوّقين؟”

Hey guys! I’m sorry I’ve been on and off lately on Social Media but it’s been a hectic period. Runnin and running to finish the new album on time. Aren’t you excited? 🎉

— Elissa (@elissakh) May 29, 2018