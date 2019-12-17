إليسا تكتب في تغريدة لها بعد الفيديو المسئ للشيعة : ” هيدا عيب وكفر وحرام “

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها أعلنت بها عن رفضها التعرض والمساس للمقدسات الدينية والشتائم والسباب في الحوار .

وذلك عقب انتشار مقطع فيديو لشاب يدعى ” سامر صيداوي ” يسىء إلى شخصيات دينية شيعية .. وهو ما أثار غضب أنصار الجماعات الشيعية اللبنانية ودفعهم للنزول إلى الشارع والقيام بأعمال شغب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة وإلقاء المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية .

وأشارت إليسا إلى ضرورة الحفاظ على الإحترام وأسلوب الحوار حتى لا تضطر إلى حذف بعض الأشخاص من صفحتها الخاصة لتعرضهم لأشخاص آخرين .

فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” ما بقبل الشتيمة والمسبات والتعرض لحدا على صفحتي خاصة من المعجبين والأصدقاء .. وما بدي إنجبر أعمل بلوك لحدا عم يتعرض لشخص تاني .. بتمنى عليكن تحافظو على الاحترام لأنو هيدي مش أساليب بالحوار ” .

ما بقبل الشتيمة والمسبات والتعرض لحدا على صفحتي خاصة من المعجبين والأصدقاء، وما بدي إنجبر أعمل بلوك لحدا عم يتعرض لشخص تاني. بتمنى عليكن تحافظو على الاحترام لأنو هيدي مش أساليب بالحوار — Elissa (@elissakh) December 17, 2019

وتابعت في تغريدة أخرى تعليقا على هذه التجاوزات تجاه الشخصيات الدينية وأمور التخريب : ” ما في شي بيبرر التهجم على المقدسات الدينية .. هيدا عيب وكفر وحرام .. بس مش أرزاق الناس وسياراتن وممتلكاتن اللي سبّت ومش فيديو بآخر بلد بالأرض بدو يهدد الأمن ببيروت .. وقفو هالجنون الطائفي رأفة بما تبقى من لبنان ” .