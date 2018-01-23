إليسا غاضبة وتطالب بالعدالة.. هل نحن فعلياً نعيش في مزرعة؟

لا شاك في أن الفنانة اللبنانية ​إليسا​ ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتفاعل مع ما يحدث في لبنان وهي دائماً ما تبدي رأيها بالأحداث التي تزعجها أو تعجبها، ولقد شهد يوم أمس، عدة جرائم بحق نساء متزوجات من قبل أزواجهن تنوعت أماكن وقوعها بين بيروت والجنوب، إحداها استفزت إليسا كثيراً خصوصاً أن الجاني أطلق تسع رصاصات على طليقته حين كان يلحق بها في الشارع أمام المارة ولم يبالِ فكتبت إليسا في صفحتها تعليقاً على الموضوع :”هل نحن فعلياً نعيش في مزرعة؟ رجل يقتل زوجته السابقة على الطريق أمام الجميع؟ هل كثير أن نطالب بتحقيق العدالة على هذا المجرم”؟.

وكانت انتشرت أمس صور للنفايات تغطي أحد الشواطئ اللبنانية ما دفع بالعديد من الفنانين إلى التعليق على الأمر واستهجانه وكذلك فعلت إليسا التي وصفتها بالجريمة الجميلة وعلقت :”أنظروا إلى هذه الجريمة الجميلة التي نرتكبها يوميا على شواطئنا اللبنانية، هذا البلد الفاسد لا يستطيع حتى احترام طبيعته الجميلة”.

ومن المعروف أن إليسا تحب الجو الممطر وتعتبر المطر هدية من السماء فاستيقظت على جو ممطر وعبّرت عن سعادتها به حيث كتبت :”يوم ممطر في بيروت، طلبنا الكثير من السماء، ودائماً يأتي الرد هو دائماً هذا النقاء الآتي من الأعلى، أسعد الله صباحكم”.