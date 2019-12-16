إليسا غاضبة وتعلق: زعران وفلتانين.. إنتو عار عالبشرية

علقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على ما حصل من أعمال شغب وحرق لخيم المتظاهرين في ساحة الشهداء، ووصفت إليسا من قاموا بتلك الأعمال بأنهم “زعران وفلتانين”.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“زعران وفلتانين. يللي ما بيآمن بالدولة كيف بدكن منو يفاوض بالدستور والمؤسسات مش بالشارع؟ نحنا عايشين بأسوأ إيام من أول يوم بعمر هالدولة. إنتو عار عالبشرية”.

زعران وفلتانين. يللي ما بيآمن بالدولة كيف بدكن منو يفاوض بالدستور والمؤسسات مش بالشارع؟ نحنا عايشين بأسوأ إيام من أول يوم بعمر هالدولة. إنتو عار عالبشرية — Elissa (@elissakh) December 15, 2019

ما كتبته الفنانة إليسا إنهالت عليه التعليقات من قبل محبيها ومتابعيها ومنهم من أعاد نشره عبر حسابه الخاص.