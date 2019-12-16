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إليسا غاضبة وتعلق: زعران وفلتانين.. إنتو عار عالبشرية

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علقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على ما حصل من أعمال شغب وحرق لخيم المتظاهرين في ساحة الشهداء، ووصفت إليسا من قاموا بتلك الأعمال بأنهم “زعران وفلتانين”.
وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:
“زعران وفلتانين. يللي ما بيآمن بالدولة كيف بدكن منو يفاوض بالدستور والمؤسسات مش بالشارع؟ نحنا عايشين بأسوأ إيام من أول يوم بعمر هالدولة. إنتو عار عالبشرية”.

ما كتبته الفنانة إليسا إنهالت عليه التعليقات من قبل محبيها ومتابعيها ومنهم من أعاد نشره عبر حسابه الخاص.

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