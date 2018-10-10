إليسا: كنت أعاني مشكلة اختيار ملابس جميلة وأنيقة في The Voiceلا تظهر الذراعين والصدر.. لهذا السبب !

كان من الملاحظ أثناء تصوير الحلقات المباشرة من برنامج The Voice ظهور المغنية إليسا بفساتين ذات أكمام طويلة، وكشفت هي عن السبب وراء ذلك.

قالت إليسا: “تزامنت الحلقة الأخيرة من The Voice مع آخر جلسات علاجي، ولا يمكن تصور تأثير الأشعّة من تشوهات جسدية تشبه الحروق العميقة المؤلمة، وكنت أضع الكريمات المضادة للحروق وأتناول المسكنات لتساعدني على تحمل ألم الحروق”، حسب لقائها مع موقع مجلة “لها”.

وتابعت: “ولهذا السبب كنت اختار فساتيني بأكمام طويلة لأخفي آثار الحروق أمام الكاميرا، كما كنت أعاني مشكلة في اختيار ملابس جميلة وأنيقة لا تظهر الذراعين والصدر، وكل ذلك أرهقني نفسيا، إضافة الى التعب الجسدي الناجم عن العلاج، وهو ما جعل عيني تدمعان في نهاية أدائي أغنية (وحشتوني)”.

وكشفت إليسا أنها لم تخبر والدتها بإصابتها بسرطان الثدي، قائلة: “خفت عليها م الصدمة، فلم أخبرها ولم أخبر أختي التي تعيش في لبنان، وعرفت بمرضي متأخرة وبالصدفة عند زيارتي، ولكني أخبرت أختي التي تعيش في كندا، ثم أخبرت أخي وطلبت منه ألا يخبر أمي”.

وتابعت: “فضلت إخبارها بعد شفائي وقبل صدور كليب (إلى كل اللي بيحبوني) الذي قدمت فيه قصتي مع المرض.

شاهدنا الفيديو كليب معاً لكنني لم أقل لها إن القصة حقيقية، وبدأت تنهال عليها الاتصالات للسؤال عن حقيقة الكليب، عندها قلت لها نعم إنه حقيقي، لم تصدق للوهلة الأولى، فاحتضنتها، انفعلت، لكنها اطمأنت أن ذلك صار من الماضي”.

المصدر: filflan.com