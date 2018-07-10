إليسا وسميرة سعيد ونوال الزغبي في حفل افتتاح كافيه في مصر (صور)

سميرة سعيد تحتفل بمرور 10 سنوات على ألبومها “أيام حياتي”شارك اليوم الإثنين، عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، في حفل افتتاح إحدى الكافيهات بالمعادي، بحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات

وكان من أبرز الحضور النجوم تامر حسني، وسميرة سعيد، وإليسا، ونوال الزغبي، وأنغام، وعاصي الحلاني، ورامي صبري، وعبد الفتاح الجريني، وغيرهم

المصدر: vetogate.com

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