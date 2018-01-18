إنريكي إيغلاسياس ينشر الصور الأولى لتوأمه وأثارت ضجة كبيرة بين متابعيه على مواقع التواصل فن

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عبر النجم العالمي إنريكي إيغلاسياس وحبيبته لاعبة التنس المعتزلة آنا كرينكوفا، عن سعادتهما بالتوأم الذي رزقا به الشهر الماضي.

ونشر النجم الوسيم البالغ من العمر 42 عاماً، صورة له مع أحد الطفلين، وبدا بقربه كالطفل وبغاية الحنان، وعلق عليها “شمسي المشرقة”. وأثارت الصورة ضجة كبيرة بين متابعيه، ولاقت اعجاب الآلاف منهم وتعليقاتهم التي هنأته على طفله الجديد.

بدورها، نشرت كرينكوفا البالغة من العمر36 عاماً، صورتها وهي تقبل طفلها بشغف وحب كبيرين، وبدت في غاية السعادة.

يذكر أن ولادة التوأم تمت في إحدى مستشفيات ولاية ميامي في أميركا، وأطلق على الصبي إسم نيكولاس والبنت إسم لوسي.