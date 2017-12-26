إيقاف ممثل كوميدي بعد استهزائه بالسعوديات! فن

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تم إيقاف الممثل الكوميدي إبراهيم الصالح من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودية، ومنع عن الظهور الإعلامي وتم إحالته للجنة المخالفات لاتخاذ اللازم بحقه.

وغرد المتحدث باسم الإعلام، هاني الغفيلي، عبر صفحته الرسمية “تويتر”: “إيقاف إبراهيم الصالح عن الظهور الإعلامي جاء لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالسعودية، كما تمت إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظامًا بشأن المخالفة”.

وتم توقيف الصالح بحسب موقع “ارم نيوز” عقب إعادته قبل يومين نشر حلقة كوميدية له على صفحته بـ”تويتر”، ينتقد فيها بعض السعوديات ويسخر من طريقتهن في التعبير عن دعمهن للوطن وجنود المملكة.