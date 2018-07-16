إيمان الشميطي ترزق بمولودها الثانى «لقمان»

وضعت المطربة المغربية إيمان الشميطى طفلها الثانى ونشرت صورة من المستشفى عبر حسابها على موقع “إنستجرام” علقت عليها قائلة “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات رزقني الله بمولود ذكر اخترنا له من الأسماء لقمان جعله الله من الصالحين وأعانني على رعايته وحُسن تربيته هو وابنتي البِكرُ لُجين”

يذكر أن إيمان مصطفى الشميطي غنت للمطربة شيرين عبد الوهاب أغنية “كدة” في الحلقة الأولى بالموسم الخامس من برنامج المواهب Arabs Got Talent ومنحتها نجوى كرم الباز الذهبي وقدمت في البرنامج وهي حامل بشهرها الثامن

المصدر: vetogate.com

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